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17 минут назад

НЛМК приглашает старшеклассников стать участниками новой Металлургической смены

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#НЛМК
НЛМК приглашает старшеклассников стать участниками новой Металлургической смены

НЛМК открывает третью Металлургическую смену, которая пройдет с 2 по 14 ноября в Липецке на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия».

Металлургическая смена – это профориентационная образовательная программа компании. Традиционно она открывается в период весенних и осенних школьных каникул для учеников 8-11 классов. Участники программы в течение 12 дней смогут углубленно позаниматься физикой, химией, математикой, посетить мастер-классы от преподавателей ведущих вузов России, пройти профориентационный тренинг, провести лабораторные и исследовательские работы в Лаборатории материаловедения ПАО НЛМК.

Кроме этого в программе занятий планируются выездные мероприятия в цеха и музей НЛМК, общение с представителями различных металлургических профессий. С 7 по 9 ноября участники смены смогут побывать с экскурсией в Московском университете МИСИС, посетить лаборатории вуза, поучаствовать в мастер-классах, послушать лекции по металлургии. В конце смены школьники защищают собственный проект по выбранной теме.

Чтобы стать участником Металлургической смены-2019, необходимо до 27 октября зарегистрироваться по ссылке, решить кейсовое задание и получить свой рейтинговый балл. Первые 30 человек в рейтинге станут участниками смены. Их питание, проживание и обучение полностью оплатит НЛМК.

 

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#НЛМК

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