Культура

сегодня, 15:24

Героиней романа липчанина стала самая сексуальная девушка города

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#презентация #роман
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Героиней романа липчанина стала самая сексуальная девушка города

Сюжет нового произведения Бориса Бужора напоминает противостояние «Мистера и миссис Смит».

Презентация книги «ДК» липецкого писателя Бориса Бужора состоится в Липецке 10 ноября и пройдет в библиотечно-информационном центре национальных культур. Роман липецкого писателя категории «18+» выйдет в одном из крупнейших издательств России, сообщает централизованная библиотечная система Липецка.

Сюжет произведения, если отталкиваться от аннотации, отдаленно напоминает знаменитый фильм «Мистер и миссис Смит». Полный энергии, молодой драматург Платон, житель провинциального города, где кипят нешуточные театральные страсти, вопреки обстоятельствам пытается создать свой театр на базе забытого Дворца культуры. Но дело, которое он затеял, постоянно встречает препятствия. Да и вряд ли могло быть иначе, когда главный враг Платона – его жена – дерзкий, красивый художественный руководитель областного театра и самая сексуальная девушка города.

«ДК» станет второй изданной книгой Бориса Бужора. Первая – сборник рассказов «Без происшествий» - вышла в 2012 году в Липецке.
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#презентация #роман
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Комментарии (10)

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Да

7 минут назад
Почтив все театралы долбятся в очко. Писать надо о том что хорошо знаете, зачем лезть в то, где дремучий лес
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Индеец

11 минут назад
Да настоящая фамилия этого Бужора - Медведев. Страсть к америказации в данном случае к франзусчине не делает из Медведева зарубежного деятеля, как бы он не старался. К тому же есть такой Методие Бужор - еще один француз из Молдовы, который выступал и прославился в шоу Голос. Книгу Медведева не читал но думаю там такая же х...ня какую пишут почти все липецкие писатели. К тому же, подумайте сами, как сексуальная женщина может работать в липецком театре. когда там сплошные уродцы, которых набирают через постель
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Ксения

12 минут назад
чушь и бред
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@

12 минут назад
15.28. Не надо ходить по свинарнику. А девчонки в Липецке красавицы.
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16:05

35 минут назад
15:28, чо, не дали? Обиделся? Дык с твоим иплом всегда облом:)))
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Фантазёр

52 минуты назад
Мож тоже чяво нить на писать?
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Фрэнк Гудвин

сегодня, 15:35
Неактуально. Сейчас надо писать про СМЕРШ,НКВД., НКГБ - как они одни фашизм победили, ну а народ уж потом так, на готовенькое подтянулся, можно более современное из жизни спецпоздразделений, или что - то в стиле " Стою посередь поля, зипун на мне взопрел..." Тогда будут и тиражи, и гос. премии, и может даже денег на кино выделят.
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Ну и новость

сегодня, 15:31
Я уж подумала, что Куракова или заваркина.
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15:28

сегодня, 15:30
У нас в городе нет вообще-то сексуальных женщин, только откормленные свиноматки!
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007

сегодня, 15:26
Пох
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