Героиней романа липчанина стала самая сексуальная девушка города

Сюжет нового произведения Бориса Бужора напоминает противостояние «Мистера и миссис Смит».

Презентация книги «ДК» липецкого писателя Бориса Бужора состоится в Липецке 10 ноября и пройдет в библиотечно-информационном центре национальных культур. Роман липецкого писателя категории «18+» выйдет в одном из крупнейших издательств России, сообщает централизованная библиотечная система Липецка.



Сюжет произведения, если отталкиваться от аннотации, отдаленно напоминает знаменитый фильм «Мистер и миссис Смит». Полный энергии, молодой драматург Платон, житель провинциального города, где кипят нешуточные театральные страсти, вопреки обстоятельствам пытается создать свой театр на базе забытого Дворца культуры. Но дело, которое он затеял, постоянно встречает препятствия. Да и вряд ли могло быть иначе, когда главный враг Платона – его жена – дерзкий, красивый художественный руководитель областного театра и самая сексуальная девушка города.



«ДК» станет второй изданной книгой Бориса Бужора. Первая – сборник рассказов «Без происшествий» - вышла в 2012 году в Липецке.