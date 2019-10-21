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46 минут назад
Общественники предложили освободить младенцев от платы за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предложила главе Минстроя Владимиру Якушеву снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми. По мнению авторов идеи, нужно ввести дифференцированные тарифы в зависимости от возраста.
Детей младше трех лет предложено полностью освободить от оплаты, а для дошкольников и младших школьников — ввести льготы.
Инициатива направлена на усиление социальной политики государства, она предложена в связи с реализацией нацпроекта «Демография» и в соответствии с национальной стратегией действий в интересах детей, сказано в документе, сообщают "Известия".
Детей младше трех лет предложено полностью освободить от оплаты, а для дошкольников и младших школьников — ввести льготы.
Инициатива направлена на усиление социальной политики государства, она предложена в связи с реализацией нацпроекта «Демография» и в соответствии с национальной стратегией действий в интересах детей, сказано в документе, сообщают "Известия".