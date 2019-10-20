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43 минуты назад

Задержаны директор и два сотрудника компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае

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По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о главе и работниках ООО "Сисим"

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Там [задержан] директор "Сисим", - сказал собеседник агентства. Помимо него, по данным источника, задержаны еще два сотрудника предприятия. 

По данным системы "СПАРК", генеральным директором ООО "Сисим", входящего в холдинг "Сибзолото", числится Максим Николаевич Ковальков.

Контролирующие органы неоднократно выявляли нарушения в подразделениях холдинга "Сибзолото", в который входит золотодобывающая артель "Сисим". Такие данные опубликованы в материалах ФГИС "Единый реестр проверок" Генеральной прокуратуры РФ, сообщает tass.ru

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