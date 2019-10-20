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В Орле нашли девочку-маугли

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В инфекционное отделение больницы города Орла поступила «девочка-маугли». По словам врачей, 12-летний ребенок спит на полу, не умеет пользоваться столовыми приборами и общается звуками — гавканьем и воем. Кроме того, она находится в состоянии сильного истощения. Как пояснили горожане местным СМИ, на протяжении всей жизни мать прятала девочку от людей: держала дома в клетке и периодически продавала в сексуальное рабство за бутылку водки.

12-летняя девочка-маугли в состоянии сильного истощения поступила в инфекционное отделение НКМЦ им. З.И. Круглой в Орле. Как сообщает издание «ОрелТаймс», несовершеннолетняя выглядит на пять лет, перемещается исключительно на четвереньках и не умеет разговаривать: только воет и гавкает.

«Она постоянно сползает на пол и прячется в углу, сворачиваясь клубком. Столовыми приборами пользоваться не умеет. На еду накидывается. Быстро проглатывает, срыгивает и вновь пытается съесть. Зрелище не для слабонервных», — рассказали сотрудники медучреждения.

Как уточнила главный врач больницы Людмила Крылова, ребенок поступил в отделение в минувшую среду — ее привезли сотрудники правоохранительных органов с представителем опеки. Накануне попадания в больницу девочка вместе с матерью отправилась в гости в Дорогомиловский район, откуда ее и увезли в тяжелом состоянии.

«На лицо задержка психического психомоторного развития. Анализы показали, что девочка истощена. Сейчас врачи продолжают обследование. В дальнейшем предстоит большая работа с психиатром», — сообщила Крылова.

По данным издания «ОрелТаймс», которому удалось пообщаться с жителями района, где девочка жила вместе с матерью, проблемы в семье начались уже давно. Как оказалась, пострадавшая — единственная из восьми детей, кого не забрали органы социальной опеки.

«Мать алкоголичка. Этого ребенка мать всячески прятала. Дома — содержала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колесах. За бутылку водки продавала девочку в сексуальное рабство», — рассказал изданию один из местных жителей.

В департаменте соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области ситуацию пока не прокомментировали.

Источник: gazeta.ru

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