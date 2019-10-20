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1 минуту назад
Умер теннисист Александр Волков
Известный советский и российский теннисист Александр Волков ушел из жизни 19 октября, ему было 52 года. На счету спортсмена титул победителя трех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. За свою карьеру он поднимался на 14-ю строчку мирового рейтинга.
Александр Волков завершил карьеру в 1997 году, а уже с 2002 года начал работать тренером сборной России по теннису. В последние годы был тренером в Калининграде, сообщает gazeta.ru
Александр Волков завершил карьеру в 1997 году, а уже с 2002 года начал работать тренером сборной России по теннису. В последние годы был тренером в Калининграде, сообщает gazeta.ru