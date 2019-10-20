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Силуанов дал прогноз по экономике России в случае падения цен на нефть
Как он заявил в интервью телеканалу CNBC, низкие цены на нефть оказывают влияние на экономику России.
«Поэтому наша задача — попытаться снизить зависимость от мировых цен на энергоресурсы. В связи с этим бюджет основывается на правилах, которые определяют цены на нефть в $42 за баррель. Независимо от того, что произойдёт с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку Россия накопила большие резервы золота — более 7% ВВП», — сказал Силуанов.
Источник: russian.rt.com