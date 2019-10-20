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34 минуты назад

Гидрометцентр нашел объяснение аномальной осени в центре России

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Гидрометцентр нашел объяснение аномальной осени в центре России

Аномально теплая погода в центральной части России вызвана антициклоном, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.

Соответствующее заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что в настоящее время в центр страны идут воздушные потоки с юга, чем и обусловлена столь необычно теплая погода.

До вторника столбики термометров будут подниматься до 16 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше климатической нормы.

По мнению Вильфанда, устойчивые антициклоны не являются нормой для середины осени. Он увидел в этом влияние глобального потепления климата, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Российскую газету"
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