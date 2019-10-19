В Липецкой области задерживается сентябрьская погода

В ближайшие сутки Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 октября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков, ночью местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов тепла, днем температура составит от 14 до 19 градусов тепла.



В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем она составит от 16 до 18 градусов тепла.



20 октября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 8 градусов мороза.



