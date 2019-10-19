Погода в Липецке

39 минут назад

В Липецкой области задерживается сентябрьская погода

7 174
В Липецкой области задерживается сентябрьская погода

В ближайшие сутки Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 октября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков, ночью местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов тепла, днем температура составит от 14 до 19 градусов тепла. 

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем она составит от 16 до 18 градусов тепла. 

20 октября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 8 градусов мороза.

7 174

Комментарии (7)

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настройщика вызови

10 минут назад
P.S.F 86, кондиционер в помощь
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P.S.F 86

14 минут назад
Опять до +20! Лучше бы до -120 мороза, да с метелью!!!
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Эйфория

16 минут назад
пусть так и будет межсезонье и плохая погода только в марте и ноябре а все остальное Зима Декабрь- Фераль со снегопадами и метелями и лето Апрель - Октябрь( угасающее)
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мысли о начале мая летают в голове

18 минут назад
получается что погода в октябре лучше чем в сентябре
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Елена

22 минуты назад
в следующей воскресенье у меня др хочу +20 аминь.
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XK 001 A

23 минуты назад
Когда же уже начнётся похолодание?! Надоела эта уже жара! Хочется снега и морозов, градусов так, под 50!
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777

28 минут назад
погода классная))) жаль ночи уже свежие хотелось бы ночью около +10
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