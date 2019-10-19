39 минут назад
В Липецкой области задерживается сентябрьская погода
В ближайшие сутки Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем она составит от 16 до 18 градусов тепла.
20 октября стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 8 градусов мороза.
настройщика вызови
P.S.F 86
Эйфория
мысли о начале мая летают в голове
Елена
XK 001 A
777