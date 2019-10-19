Происшествия

43 минуты назад

Пропавший в Тербунском районе мужчина нашелся

189
#поиск
Пропавший в Тербунском районе мужчина нашелся
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", объявленный в розыск 51-летний житель села Солдатское Тербунского района нашелся. Мужчина жив.
189
#поиск

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области пропал грибник
#поиск пропавших
В Липецкой области пропал грибник

25 минут назад

Происшествия
4 автомобиля столкнулись в Липецке
#дтп
2
4 автомобиля столкнулись в Липецке

33 минуты назад

Происшествия
Липчанам закон не писан - ездят где хотят
#нарушение #пешеходная зона
14
Липчанам закон не писан - ездят где хотят

сегодня, 15:45

Происшествия
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в Ельце
#стрельба
3
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в Ельце

сегодня, 15:24

Происшествия
Липчанин чудом выжил в аварии в Волгоградской области
#дтп
5
Липчанин чудом выжил в аварии в Волгоградской области

сегодня, 14:25

Происшествия
В Липецкой области легковушка столкнулась с грузовиком
#дтп
5
В Липецкой области легковушка столкнулась с грузовиком

сегодня, 11:33

Происшествия