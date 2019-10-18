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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: недоделанный ремонт, ретро-музей и принципы выживания

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#Вечёрка
Липецкая вечЁрка: недоделанный ремонт, ретро-музей и принципы выживания

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 18 октября.

Внимание читателей сегодня было обращено на тему дорог. Областные чиновники не дали городским принять в эксплуатацию дороги на четырех улицах Липецка. Причина - масса недоделок по благоустройству объектов, попавших в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Мэр Липецка Евгения Уваркина в своем Instagram сообщила, что эксперты выбрали три концепции музея советской эпохи в Липецке. Какую из них стоит реализовать в Липецке - предстоит решить жителям города. Проголосовать за лучшую идею можно в Instagram мэра и на портале "Открытый Липецк". Голосование продлится до 23 октября.

Около сотни комментариев оставлено под новостью про рейд по «зайцам». Штрафов для тех, кто сознательно ездит «зайцем» в липецком транспорте, пока нет. Максимальная мера, которую могут применить к безбилетнику — высадить из автобуса. Хотя, сейчас разрабатывается проект нормативного акта, который введет штрафы для «зайцев». За 9 месяцев этого года было выявлено 50 фактов использования чужих проездных. Льготные карты были изъяты.

«Можно ли жить на прожиточный минимум?» - с таким вопросом мы вышли на улицы города. Оказалось, что многие липчане вынуждены искать подработку, чтобы повысить свои доходы, поскольку их пенсии и зарплаты ненамного превышают прожиточный минимум.
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#Вечёрка

Комментарии (2)

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Иваныч

15 минут назад
Какая бессмыслица в Липецке. Липчане обезличены. Есть только рулевые игры назначенцев и приезжих работников сберкассы. Хочется верить, что эта муть схлынет и придёт доброе.
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главРвач

сегодня, 20:25
Тролли помните! если опоздаете на отбой - ваша голова превратится в тыкву! (начнём заранее подготовку к * )
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