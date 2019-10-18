В Липецкой области безветренно, сухо и до +18

В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления осадки будут маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-12 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью - от 3 до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью - от 4 до 6 градусов тепла, днем она составит от 15 до 17 градусов тепла.

День 19 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе был +21 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 7 градусов мороза.