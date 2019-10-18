Общество

сегодня, 17:00

В Липецкой области безветренно, сухо и до +18

10 418
#потепление
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В Липецкой области безветренно, сухо и до +18

В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления осадки будут маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-12 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью - от 3 до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью - от 4 до 6 градусов тепла, днем она составит от 15 до 17 градусов тепла.

День 19 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе был +21 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году – 7 градусов мороза.

 

10 418
#потепление
1

Комментарии (10)

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Asot 804

58 минут назад
...до +18? Лучше бы до -70 градусов мороза! И ещё бы метель.
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А Путин

сегодня, 17:31
главРвач, У тебя в какой палате лежит???!, там же где Медведев и Матвиенко ???!
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Хорошо

сегодня, 17:30
главРвач, Тебе туда засунули ,провернули и раздвинули !, Ты теперь, путинский П. И. Д. О. Р. О. К ,сидишь на жопе ровно !.
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И Завтра же !

сегодня, 17:28
Мощный экономический рывок и Рост благополучия !.
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главРвач

сегодня, 17:28
Тэкс, вижу что процедуры закончены - дурики палаты№6 уже брЕдят в комментах) тока не все чёта - скоро "лежачие на всю голову" должны подтянутся и начнётся: не так голосовали, не туда совали, получите - распишитесь.
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Екатерина

сегодня, 17:27
Классная погода!
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34krok

сегодня, 17:18
Лучше бы снег выпал, да мороз вдарил под тридцать!
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123

сегодня, 17:17
2, зачем нам жара и мороз, нам хотя бы воздуха чистого, сейчас с 24 го до автопарка пешком шел задохнулся нахер
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2

сегодня, 17:13
Сейчас вылезут ДАУНЫ, мечтающие о морозах -50 и жаре +30! Ау, ДАУНЫ, вы где?
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123

сегодня, 17:05
и вновь продолжается вонь и сердцу тревожно в груди, и путин такой молодой медведев всегда впереди!
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