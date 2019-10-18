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«Дашу Букину» лишили водительских прав
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Актриса Наталья Бочкарева отказалась проходить тест на наркотики.
Судебный участок мирового судьи № 105 в пятницу признал виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование актрису Наталью Бочкареву, задержанную с кокаином в центре Москвы, и лишил ее на один год и восемь месяцев водительских прав, пишет ТАСС.
Актрису признали виновной в нарушении ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Кроме того, суд назначил ей административный штраф в размере 30 000 рублей. Официальный представитель Бочкаревой отказалась комментировать решение суда, уточняет РБК.
В конце сентября СМИ сообщили, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. В сообщении МВД говорилось, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, но ее имя не называлось. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь шла именно о Бочкаревой. Помощница актрисы утверждала, что та была дома с детьми. При этом в Сети появилось видео задержания похожей на артистку женщины, на котором та стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики. Сама актриса комментировать запись отказалась.
Кроме того, в отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"), которая предусматривает наказание от 40 тыс. рублей штрафа до трех лет лишения свободы. Актриса находится под подпиской о невыезде.
Актриса Наталья Бочкарева получила широкую известность после выхода в эфир ситкома «Счастливы вместе». Этот комедийный сериал - российская адаптация американского сериала «Женаты… с детьми». Транслировался на российском телеканале «ТНТ». Сериал повествует о повседневной жизни и быте екатеринбургской семьи, нравы и образ жизни которой являются сатирой на возникший в России в 2000-е годы так называемый «средний класс» — порождение бурно развивающегося в стране «потребительского общества».
Актрису признали виновной в нарушении ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Кроме того, суд назначил ей административный штраф в размере 30 000 рублей. Официальный представитель Бочкаревой отказалась комментировать решение суда, уточняет РБК.
В конце сентября СМИ сообщили, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. В сообщении МВД говорилось, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, но ее имя не называлось. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь шла именно о Бочкаревой. Помощница актрисы утверждала, что та была дома с детьми. При этом в Сети появилось видео задержания похожей на артистку женщины, на котором та стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики. Сама актриса комментировать запись отказалась.
Кроме того, в отношении Бочкаревой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"), которая предусматривает наказание от 40 тыс. рублей штрафа до трех лет лишения свободы. Актриса находится под подпиской о невыезде.
Актриса Наталья Бочкарева получила широкую известность после выхода в эфир ситкома «Счастливы вместе». Этот комедийный сериал - российская адаптация американского сериала «Женаты… с детьми». Транслировался на российском телеканале «ТНТ». Сериал повествует о повседневной жизни и быте екатеринбургской семьи, нравы и образ жизни которой являются сатирой на возникший в России в 2000-е годы так называемый «средний класс» — порождение бурно развивающегося в стране «потребительского общества».
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