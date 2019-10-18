В России
14 минут назад
Кредитные истории россиян оказались в открытом доступе
В Сеть слили документы более 1 млн заёмщиков.
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян. Как сообщает газета «Коммерсантъ», это произошло из-за ошибки на одном из серверов, который, предположительно, принадлежит микрофинансовой организации. Ошибку уже устранили, но злоумышленники могли успеть скачать базу.
Шум вокруг этой ситуации в интернете поднял независимый исследователь по кибербезопасности, руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко. В своем сообщении в Twitter Дяченко отметил, что кредитные истории получены из бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». В разговоре с «Коммерсантом» он сообщил, что обнаружил открытую базу 10 октября, но она была проиндексирована специализированными поисковиками еще 28 августа. В Сети оказалась база микрофинансовой компании с паспортными данными, телефонными номерами и адресами места жительства. Владелец сервера не реагировал на попытки с ним связаться, рассказал Дяченко. Он сообщил о проблеме в БКИ, и база данных была закрыта. По его мнению, так как поисковики проиндексировали базу давно, то шансы, что ее кто-либо успел скачать, высокие.
Как указывает «Коммерсантъ», база данных могла принадлежать микрофинансовой компании «ГринМани», которая выдавала онлайн-займы. Генеральный директор «ГринМани» Андрей Луцык заявил, что по факту случившегося проводится проверка.
Шум вокруг этой ситуации в интернете поднял независимый исследователь по кибербезопасности, руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко. В своем сообщении в Twitter Дяченко отметил, что кредитные истории получены из бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». В разговоре с «Коммерсантом» он сообщил, что обнаружил открытую базу 10 октября, но она была проиндексирована специализированными поисковиками еще 28 августа. В Сети оказалась база микрофинансовой компании с паспортными данными, телефонными номерами и адресами места жительства. Владелец сервера не реагировал на попытки с ним связаться, рассказал Дяченко. Он сообщил о проблеме в БКИ, и база данных была закрыта. По его мнению, так как поисковики проиндексировали базу давно, то шансы, что ее кто-либо успел скачать, высокие.
Как указывает «Коммерсантъ», база данных могла принадлежать микрофинансовой компании «ГринМани», которая выдавала онлайн-займы. Генеральный директор «ГринМани» Андрей Луцык заявил, что по факту случившегося проводится проверка.