В России

14 минут назад

Кредитные истории россиян оказались в открытом доступе

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#кредит #банк
Кредитные истории россиян оказались в открытом доступе

В Сеть слили документы более 1 млн заёмщиков.

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян. Как сообщает газета «Коммерсантъ», это произошло из-за ошибки на одном из серверов, который, предположительно, принадлежит микрофинансовой организации. Ошибку уже устранили, но злоумышленники могли успеть скачать базу.

Шум вокруг этой ситуации в интернете поднял независимый исследователь по кибербезопасности, руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко. В своем сообщении в Twitter Дяченко отметил, что кредитные истории получены из бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». В разговоре с «Коммерсантом» он сообщил, что обнаружил открытую базу 10 октября, но она была проиндексирована специализированными поисковиками еще 28 августа. В Сети оказалась база микрофинансовой компании с паспортными данными, телефонными номерами и адресами места жительства. Владелец сервера не реагировал на попытки с ним связаться, рассказал Дяченко. Он сообщил о проблеме в БКИ, и база данных была закрыта. По его мнению, так как поисковики проиндексировали базу давно, то шансы, что ее кто-либо успел скачать, высокие.

Как указывает «Коммерсантъ», база данных могла принадлежать микрофинансовой компании «ГринМани», которая выдавала онлайн-займы. Генеральный директор «ГринМани» Андрей Луцык заявил, что по факту случившегося проводится проверка.
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#кредит #банк

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