В России
26 минут назад
В России хотят запретить пластиковые пакеты
Это способствует улучшению экологической ситуации.
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ведомство. Как стало известно, предложение Роспотребнадзора уже поддержали Минприроды и экологи.
- Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов "замкнутой экономики": изделия из пластика входят в группу отходов, направляемых в переработку, — уточнил собеседник издания.
Российский экологический оператор (РЭО, проводник реформы мусорной отрасли в РФ) считает более приоритетным развитие инфраструктуры по переработке пластиковых пакетов и популяризацию использования альтернативных сумок среди населения, чем запрет на производство пакетов из пластика. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора компании Вячеслав Духин. Он добавил, что запрет пластиковых пакетов не должен быть самоцелью, а стремиться нужно к сокращению мусора, который нельзя переработать.
Эксперт «Гринпис Россия» Алексей Киселев в разговоре с РБКпрокомментировал предложение Роспотребнадзора сократить производство, а затем и полностью запретить одноразовые пластиковые пакеты. По его словам, экологи должны быть в принципе довольны любым подобным воздействием регулятора, но не удовлетворены. Ранее в ассоциации «Чистая страна» полный запрет использовать пластиковые пакеты сочли бессмысленным. По мнению ее представителей, наиболее эффективными могут стать экономические меры дестимулирования. В случае если пластиковые пакеты станут дороже бумажных, их перестанут покупать в большом количестве, отметили в ассоциации.
- Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов "замкнутой экономики": изделия из пластика входят в группу отходов, направляемых в переработку, — уточнил собеседник издания.
Российский экологический оператор (РЭО, проводник реформы мусорной отрасли в РФ) считает более приоритетным развитие инфраструктуры по переработке пластиковых пакетов и популяризацию использования альтернативных сумок среди населения, чем запрет на производство пакетов из пластика. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора компании Вячеслав Духин. Он добавил, что запрет пластиковых пакетов не должен быть самоцелью, а стремиться нужно к сокращению мусора, который нельзя переработать.
Эксперт «Гринпис Россия» Алексей Киселев в разговоре с РБКпрокомментировал предложение Роспотребнадзора сократить производство, а затем и полностью запретить одноразовые пластиковые пакеты. По его словам, экологи должны быть в принципе довольны любым подобным воздействием регулятора, но не удовлетворены. Ранее в ассоциации «Чистая страна» полный запрет использовать пластиковые пакеты сочли бессмысленным. По мнению ее представителей, наиболее эффективными могут стать экономические меры дестимулирования. В случае если пластиковые пакеты станут дороже бумажных, их перестанут покупать в большом количестве, отметили в ассоциации.