Общество

12 минут назад

НЛМК помог организовать международные соревнования среди операторов самосвалов БЕЛАЗ

1 69
НЛМК помог организовать международные соревнования среди операторов самосвалов БЕЛАЗ

НЛМК стал генеральным партнером первых международных соревнований Клуба операторов БЕЛАЗ. Профессиональные состязания с участием десятков лучших водителей из России, Украины, Беларуси и Казахстана прошли 2-4 октября в городе Жодино (Республика Беларусь).  

Продукция Группы НЛМК широко применяется в изготовлении карьерной техники, в том числе и марки БЕЛАЗ. Износостойкая сталь премиальной марки Quard и высокопрочная сталь марки Quend, в частности, использовались для изготовления кузовов и рам самого большого в мире самосвала БЕЛАЗ 75710 грузоподъемностью 450 тонн. Этот грузовик является рекордсменом по грузоподъемности и внесен в книгу рекордов Гиннеса. На сегодняшний день уже построено 3 таких самосвала.  

Стальные листы линейки Quard обладают исключительно высокой стойкостью к износу и ударным нагрузкам, обеспечивают в 3 раза большую продолжительность срока службы готового изделия по сравнению с аналогами. Применение прокат марок Quard и Quend позволяет снизить толщину листа для производства кузовов и дополнительно уменьшить металлоемкость всей конструкции и общие затраты на металл.   

Группа НЛМК производит Quard и Quend на своем заводе NLMK Clabecq в Бельгии. Прокат проходит закалку и отпуск на современной линии и производится из высококачественной стали, поставляемой с Липецкой площадки.    

Клуб операторов БЕЛАЗ – профессиональное сообщество автопроизводителя и его дилеров в Российской Федерации, странах СНГ и дальнего зарубежья. Оно создано для сотрудничества предприятий из разных регионов мира, где эксплуатируются карьерные самосвалы белорусского производства.  
1 69

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

5 минут назад
Всё правильно, всё гавеное и грязное производство в России, а относительно чистое и высококачественное в Бельгии. Любит Лисин липчан)) имеет вернее
ответить

Еще в рубрике

В Липецке может появиться музей ретро-автомобилей
#музей #концепция
В Липецке может появиться музей ретро-автомобилей

5 минут назад

Общество
50 пассажиров попались на обмане с транспортными картами
#транспортные карты #проезд #транспорт
6
50 пассажиров попались на обмане с транспортными картами

19 минут назад

Общество
Пекарню закрыли из-за угрозы отравлений
#пекарня #нарушения #отравление
3
Пекарню закрыли из-за угрозы отравлений

сегодня, 09:53

Общество
Липецких чиновников оштрафовали из-за ливневки
#штраф #дороги
8
Липецких чиновников оштрафовали из-за ливневки

сегодня, 09:09

Общество
Муниципалитет окажет поддержку бизнесменам, вложившимся в социально значимые проекты
#благоустройство
29
Муниципалитет окажет поддержку бизнесменам, вложившимся в социально значимые проекты

вчера, 16:58

Общество
Игорь Артамонов хочет научить липчан культуре пития
#пиво #Игорь Артамонов
319
Игорь Артамонов хочет научить липчан культуре пития

вчера, 15:18

Общество