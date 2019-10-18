Общество

18 минут назад

Липецких чиновников оштрафовали из-за ливневки

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#штраф #дороги
Липецких чиновников оштрафовали из-за ливневки

Колодец для сточных вод не соответствовал нормативам.

Мировой судья СУ №17 Советского района наложил штраф в 100 000 рублей на управление главного смотрителя Липецка. С иском в адрес структурного подразделения мэрии Липецка обратились автоинспекторы.

Причиной для иска стала ливневая канализация на улице Катукова. 11 июля в районе дома №42 автоинспекторы обнаружили приемник сточных вод, который не соответствовал нормативам. Ливневка была занижена на 3 см. В автоинспекции это расценили как административное правонарушение по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Представители управления главного смотрителя свою ответственность за состояние дороги не признали. Они пояснили, что этот участок дороги находится в ответственности ООО «ЛДСП №1». Эта дорожная организация ремонтировала полотно в 2017 году, а гарантия на работы истекает только в 2021 году. Суд оценил доводы сторон и пришел к выводу, что именно управление главного смотрителя обязано следить за состоянием автомобильных дорог, своевременно устранять нарушения стандартов, обязывать подрядчиков устранять дефекты.

Представители управления главного смотрителя пытались оспорить взыскание в Советском районном суде Липецка, но суд второй инстанции не нашел причин для отмены штрафа и оставил постановление мирового суда в силе.
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#штраф #дороги

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