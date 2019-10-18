В «Пятёрочках» появились «островки безопасности» для потерявшихся людей

Проект изначально запустили в Москве и Подмосковье, а теперь он работает по всей стране

В магазинах «Пятёрочка» появились специальные «островки безопасности», где каждому потерявшемуся помогут найти дорогу домой. Проект запущен торговой сетью совместно с Центром поиска пропавших людей (ЦППЛ) и поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт».

Пять месяцев назад в пилотном режиме «островки безопасности» начали свою работу в «Пятёрочках» Москвы и Подмосковья. На сегодняшний день они появились во всех регионах присутствия сети, в том числе более чем в 200 универсамах сети Липецкой области. Наша редакция решила рассказать об этом проекте подробнее.

По статистике, в России ежегодно теряется более 100 тысяч человек. В зоне риска – пожилые люди, особенно страдающие деменцией, и дети, которые могут заблудиться, к примеру, по пути домой из школы, случайно перепутать и сесть не в тот автобус и в результате оказаться в совершенно не знакомом месте. Благодаря запуску проекта «Островки безопасности» потерявшимся людям станет проще найти дорогу домой – сотрудники любой «Пятёрочки» всегда готовы прийти на помощь.







Магазины сети «Пятёрочка» находятся практически на каждом шагу, в каждом дворе – их всегда можно найти даже в незнакомом месте. Зайдя в универсам, заблудившийся человек легко заметит там «островок безопасности», обозначенный ярким оранжевым геолокационным пином. Чтобы помочь потерявшемуся вернуться домой, директор магазина должен сообщить об этом на горячую линию ЦППЛ, специалист которой в зависимости от сложившейся ситуации вызовет скорую помощь, полицию или отправит представителя «Лиза Алерт» в универсам.

Весь персонал торговой сети «Пятёрочка» прошёл обучение тому, как определить потерявшего и дезориентированного человека. Теперь все сотрудники сети знают, как необходимо действовать в случае обнаружения заблудившегося человека на территории магазина.

«Забота о людях и участие в общественной жизни городов и населённых пунктов, где работает «Пятёрочка», – важная часть миссии нашей торговой сети. Я очень рад, что коллективы наших магазинов становятся активными членами гражданского общества и могут внести свой вклад в позитивную динамику по возвращению пропавших людей», – отметил генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

«Пятёрочка» – первая торговая сеть, запустившая подобный проект с «Лиза Алерт». Программа помощи сразу начала приносить свои плоды – за пять месяцев тестирования, проходившего в магазинах Москвы и Подмосковья, помощь была оказана 118 людям, 13 из которых были срочно госпитализированы.

Кроме того, торговая сеть и поисково-спасательный отряд запустили специальный портал liza.5ka.ru, где каждый желающий может найти адреса магазинов «Пятёрочка», в которых оказывают помощь потерявшимся людям, получить полезную информацию о работе проекта, помощи дезориентированным людям, прочитать истории волонтёров и узнать, как можно внести свой вклад в поиски пропавших людей.

«Для нас очень важна любая помощь в поиске пропавших, но особое значение имеет взаимодействие с торговой сетью «Пятёрочка». Квалифицированная помощь, которую могут оказать потерявшемуся или дезориентированному человеку в магазине шаговой доступности, позволяет найти и спасти многих людей. Благодаря грамотным действиям даже одного обученного сотрудника магазина мы существенно экономим время и ресурсы на поиски», - добавил директор Центра поиска пропавших людей и председатель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.