Труп несчастной липецкой дворняжки будут исследовать в Волгоградской области

Животное получило тяжелейшие травмы, и собаку усыпили, чтобы избавить от страданий.

Дело об избитой в селе Боринское бездомной собаке Симе приняло неожиданный оборот. Им займутся специалисты из Волгоградской области. Напомним, животное с тяжелейшими травмами в конце июля нашли местные жители. У собаки был сломан позвоночник, переломан таз, отбиты внутренние органы. Травмы, полученные Симой, оказались неизлечимыми, и собаку усыпили.Полиция еще летом начала проверку по этой ситуации, но она пока ничем не закончилась — ни возбуждением уголовного дела, ни постановлением об отказе в возбуждении производства.- Ситуация, действительно, оказалась сложной. У нас есть факт — собака, получившая тяжелые травмы, но прояснение ситуации уперлось в доказательную базу. Пока не нашлось ни одного свидетеля того, как Сима получила травмы. То есть прямых доказательств против того, на кого указывают местные жители, нет, - рассказала GOROD48 помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва.Когда полиция начала проверку, местные жители сразу указали на мужчину, который был недоволен тем, что во дворе прикармливают собак. За пару дней до того, как обнаружили жестоко избитую Симу, этот мужчина поругался с местными старушками и пригрозил им расправиться с дворняжками. Когда мужчина разговаривал с пенсионерками, Сима схватила его за штанину. Мужчина пинком отбросил собаку от себя. Этого житель села Боринское не отрицает.Соседи мужчины говорят, что слышали, как в одной из квартир жалобно долго скулила собака. Но доказать, что звала на помощь именно Сима и именно из квартиры того мужчины, практически нереально. Единственным, кто мог дать показания против него — сосед мужчины, но он, чтобы не портить соседские отношения, отказывается что-то говорить.- Когда собаку до усыпления осматривали ветеринары, они установили, когда примерно она могла получить такие травмы. Теперь для установления истины труп дворняжки отправят на экспертизу в Волгоградскую область. Там труп будут исследовать специалисты-ветеринары, - уточнила Татьяна Ткачева. - Есть версия, что собака могла получить травмы в результате не побоев и падения с высоты третьего этажа, а ДТП. Волгоградским ветеринарам предстоит эту теорию опровергнуть или подтвердить.Происшествие в Боринском может быть квалифицировано по п."в" ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Прокуратура Липецкого района намерена добиться возбуждения уголовного дела и привлечь виновного к ответственности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, исправительные работы, или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.