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Банки с 2020 года начнут оказывать госуслуги

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Шесть банков в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге с 2020 года могут начать предоставлять госуслуги, что позволит улучшить качество государственных сервисов. Соответствующая законодательная инициатива подготовлена Минэкономразвития. Об этом рассказал «Известиям» замминистра ведомства Савва Шипов. 

Отмечается, что эксперимент пройдет в Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, Связь Банке, Газпромбанке и Тинькофф Банке. 

«За получение государственных услуг через банки с граждан не будет взиматься дополнительная плата», — сообщил Шипов. 

При этом банкам запретят использовать персональную информацию пользователей в коммерческих целях. 

Эксперты считают, что инициатива ведомства выгодна и банкам, и россиянам. Банки, став площадкой для получения госуслуг, будет знакомить новых клиентов со своими продуктами. Граждане же получат больше «филиалов», где можно получить госуслуги. 
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