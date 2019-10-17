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51 минуту назад

Пенсионер зарезал молодого рыбака

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#убийство #рыбалка
Пенсионер зарезал молодого рыбака

Мужчины повздорили у костра.

Ночью 28 сентября на берегу озера Кавырдак в Тевризском районе обнаружили тело 30-летнего рыбака, сообщает «Омск онлайн». Следователи возбудили по этому поводу уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, две компании из Омска приехали на рыбалку в глухое и отдаленное место в Тевризском районе. Выгрузились, разожгли костер и стали знакомиться. Подозреваемый, который к тому моменту был изрядно пьян, вылез из палатки и стал лезть в костер. Потерпевший его оттолкнул, тогда пенсионер схватил нож и вонзил его прямо в сердце обидчика. От полученного ранения мужчина погиб мгновенно. Его друзья вызвали полицейских, которые и задержали омича.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ему грозит до 15 лет колонии. Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе следственного комитета.
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#убийство #рыбалка

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