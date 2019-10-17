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57 минут назад
Женщины нашли в лесу труп грибника
Мужчина пропал еще в сентябре.
Две женщину, ушедшие в лес под Тверью нашли тело пропавшего в сентябре пожилого грибника. Об этом сообщили волонтеры "Совы". Мужчина пропал в начале сентября, он ушел в лес за грибами и больше не вернулся домой, пишет «Московский комсомолец».
- Мы выезжаем вместе с полицейскими, судмедэкспертами и следователями на место. Без лишних слов. Поиск закрыт. Найден. Погиб. Но есть одна большая обида, непонимание, да хочется уже просто взвыть от всего этого. Человек первый день был на связи. Он успел сказать, что заблудился и не может выйти обратно. Он был жив. Когда его нашли, рядом с ним лежал телефон. Сколько еще людей должны умереть с телефонами практически в руках, чтобы законодательство совпало с возможностями нашего века, – сообщают волонтеры.
Эта роковая поездка в лес для жителя Твери, 67-летнего Вячеслава Григорьевича Ткаченко, произошла 3 сентября. Утром пенсионер сел в автобус и поехал за грибами в окрестности деревни Ивановские горки Калининского района. Тело погибшего обнаружили две женщины, которые тоже пошли в лес под Тверью и заблудились, уточняет издание «Афанасий».
- Мы выезжаем вместе с полицейскими, судмедэкспертами и следователями на место. Без лишних слов. Поиск закрыт. Найден. Погиб. Но есть одна большая обида, непонимание, да хочется уже просто взвыть от всего этого. Человек первый день был на связи. Он успел сказать, что заблудился и не может выйти обратно. Он был жив. Когда его нашли, рядом с ним лежал телефон. Сколько еще людей должны умереть с телефонами практически в руках, чтобы законодательство совпало с возможностями нашего века, – сообщают волонтеры.
Эта роковая поездка в лес для жителя Твери, 67-летнего Вячеслава Григорьевича Ткаченко, произошла 3 сентября. Утром пенсионер сел в автобус и поехал за грибами в окрестности деревни Ивановские горки Калининского района. Тело погибшего обнаружили две женщины, которые тоже пошли в лес под Тверью и заблудились, уточняет издание «Афанасий».