В России

сегодня, 12:07

Россия направит США ноту протеста

161
#дипломаты #шпионаж
Россия направит США ноту протеста

Причина конфликта — снятые с поезда дипломаты.

МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Евгения Иванова. По его словам, ноту направят сегодня.

Ранее в посольстве США в Москве " Интерфаксу" сообщили, что снятые с поезда из Неноксы в Северодвинске американские дипломаты находились в официальной поездке, о которой было уведомлено Минобороны РФ. В МИД РФ подтвердили, что сотрудники дипмиссии уведомили Минобороны о поездке, однако речь шла о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск. Этот российский город входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранных граждан. Глава Архангельской области Игорь Орлов не стал комментировать снятие сотрудников американского посольства с поезда.

Инцидент с дипломатами США, снятыми с поезда в Северодвинске, - пример типичной американской разведывательной практики, считает чрезвычайный и полномочный посол, профессор МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Евгений Астахов.

- В США 17 разведывательных служб, нигде этого нет. Есть специальная служба госдепартамента и так далее. Другими словами, кто поехал – безусловно, это разведработники, безусловно им нужно было получить информацию, возможность делать снимки и прочее, может быть, со своими "кротами" встретиться, все это возможно, - рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Ненокса, откуда прибыл поезд, является ближайшим населенным пунктом к полигону, где 8 августа произошло серьезное ЧП, напоминает РЕН ТВ. Там при испытании новой техники в районе ракетного полигона произошел взрыв. В результате инцидента погибли пять человек. Власти Северодвинска и Росгидромет сообщали, что в день происшествия в Северодвинске кратковременно вырос радиационный фон.
161
#дипломаты #шпионаж

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пенсионер зарезал молодого рыбака
#убийство #рыбалка
Пенсионер зарезал молодого рыбака

49 минут назад

В России
Женщины нашли в лесу труп грибника
#пропавшие без вести
Женщины нашли в лесу труп грибника

55 минут назад

В России
Депутаты одобряют увеличение МРОТ на 2020 год
#МРОТ #зарплата
Депутаты одобряют увеличение МРОТ на 2020 год

сегодня, 12:14

В России
Автоинспекция за превышение лимита скорости на платных дорогах
#скорость #платная дорога
Автоинспекция за превышение лимита скорости на платных дорогах

сегодня, 12:00

В России
Следователи назвали основную причину смерти пассажиров SSJ
#авиакатастрофа #самолет #Шереметьево
Следователи назвали основную причину смерти пассажиров SSJ

сегодня, 11:51

В России
В школьном туалете нашли мертвую девушку
#самоубийство
В школьном туалете нашли мертвую девушку

сегодня, 11:41

В России