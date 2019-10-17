В России
сегодня, 12:07
Россия направит США ноту протеста
161
Причина конфликта — снятые с поезда дипломаты.
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Евгения Иванова. По его словам, ноту направят сегодня.
Ранее в посольстве США в Москве " Интерфаксу" сообщили, что снятые с поезда из Неноксы в Северодвинске американские дипломаты находились в официальной поездке, о которой было уведомлено Минобороны РФ. В МИД РФ подтвердили, что сотрудники дипмиссии уведомили Минобороны о поездке, однако речь шла о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск. Этот российский город входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранных граждан. Глава Архангельской области Игорь Орлов не стал комментировать снятие сотрудников американского посольства с поезда.
Инцидент с дипломатами США, снятыми с поезда в Северодвинске, - пример типичной американской разведывательной практики, считает чрезвычайный и полномочный посол, профессор МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Евгений Астахов.
- В США 17 разведывательных служб, нигде этого нет. Есть специальная служба госдепартамента и так далее. Другими словами, кто поехал – безусловно, это разведработники, безусловно им нужно было получить информацию, возможность делать снимки и прочее, может быть, со своими "кротами" встретиться, все это возможно, - рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Ненокса, откуда прибыл поезд, является ближайшим населенным пунктом к полигону, где 8 августа произошло серьезное ЧП, напоминает РЕН ТВ. Там при испытании новой техники в районе ракетного полигона произошел взрыв. В результате инцидента погибли пять человек. Власти Северодвинска и Росгидромет сообщали, что в день происшествия в Северодвинске кратковременно вырос радиационный фон.
Ранее в посольстве США в Москве " Интерфаксу" сообщили, что снятые с поезда из Неноксы в Северодвинске американские дипломаты находились в официальной поездке, о которой было уведомлено Минобороны РФ. В МИД РФ подтвердили, что сотрудники дипмиссии уведомили Минобороны о поездке, однако речь шла о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск. Этот российский город входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранных граждан. Глава Архангельской области Игорь Орлов не стал комментировать снятие сотрудников американского посольства с поезда.
Инцидент с дипломатами США, снятыми с поезда в Северодвинске, - пример типичной американской разведывательной практики, считает чрезвычайный и полномочный посол, профессор МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Евгений Астахов.
- В США 17 разведывательных служб, нигде этого нет. Есть специальная служба госдепартамента и так далее. Другими словами, кто поехал – безусловно, это разведработники, безусловно им нужно было получить информацию, возможность делать снимки и прочее, может быть, со своими "кротами" встретиться, все это возможно, - рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Ненокса, откуда прибыл поезд, является ближайшим населенным пунктом к полигону, где 8 августа произошло серьезное ЧП, напоминает РЕН ТВ. Там при испытании новой техники в районе ракетного полигона произошел взрыв. В результате инцидента погибли пять человек. Власти Северодвинска и Росгидромет сообщали, что в день происшествия в Северодвинске кратковременно вырос радиационный фон.
161