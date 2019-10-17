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12 минут назад
Следователи назвали основную причину смерти пассажиров SSJ
Самолет разбился в «Шереметьево».
Большинство пассажиров разбившегося в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 погибли от огня и отравления продуктами горения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики СКР Зигмунда Ложиса.
- Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика, - уточнил Ложис. - Все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее. Но это уже относится к компетенции следователя, ведущего уголовное дело, а не экспертов, поэтому давайте обойдемся без подробностей.
Глава криминалистического центра рассказал, что лично с сотрудниками управления выезжал на место крушения. По его словам, в Главном управлении криминалистики есть авторитетные специалисты в области взрывотехники и авиационных происшествий, исследования которых дополняют информацию экспертов других ведомств.
Вечером 5 мая лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. По предварительным данным, в самолет попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю, напоминают «Известия». На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.
Глава Минпромторга Денис Мантуров в июне после публикации предварительного отчета Межгосударственного авиационного комитета заявил, что командир SSJ-100 "Аэрофлота" мог продолжать полет, не возвращаясь в "Шереметьево", поскольку системы самолета работали штатно. 2 октября в пресс-службе СК сообщили, что следствие возложило вину за гибель 41 человека на командира корабля Дениса Евдокимова - ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).
- Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика, - уточнил Ложис. - Все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее. Но это уже относится к компетенции следователя, ведущего уголовное дело, а не экспертов, поэтому давайте обойдемся без подробностей.
Глава криминалистического центра рассказал, что лично с сотрудниками управления выезжал на место крушения. По его словам, в Главном управлении криминалистики есть авторитетные специалисты в области взрывотехники и авиационных происшествий, исследования которых дополняют информацию экспертов других ведомств.
Вечером 5 мая лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. По предварительным данным, в самолет попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю, напоминают «Известия». На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.
Глава Минпромторга Денис Мантуров в июне после публикации предварительного отчета Межгосударственного авиационного комитета заявил, что командир SSJ-100 "Аэрофлота" мог продолжать полет, не возвращаясь в "Шереметьево", поскольку системы самолета работали штатно. 2 октября в пресс-службе СК сообщили, что следствие возложило вину за гибель 41 человека на командира корабля Дениса Евдокимова - ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).