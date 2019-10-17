В России

23 минуты назад

В школьном туалете нашли мертвую девушку

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#самоубийство
В школьном туалете нашли мертвую девушку

Она училась в старших классах.

В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета. Следователи возбудили уголовное дело. Предварительная версия причины смерти — самоубийство. Девочка была новенькой. Взрослые говорят — из хорошей семьи, конфликтов ни с кем не было.

Как сообщает «КП-Новосибирск», психоаналитик проанализировал соцсети погибшей школьницы. Эксперт уверен, что трагедию можно было предотвратить и удивлен, что взрослые не заметили настроя ребенка к страшному шагу.

— На мой взгляд, ситуация прозрачная. У девочки, видимо, была несчастная любовь, на почве которой развилась глубокая депрессия, — рассказал КП-Новосибирск Зубахин. — Профиль девочки «кричит» безысходностью, ощущение, что подросток столкнулся с ситуацией, из которой не видел иного выхода, — отмечает эксперт.

Помимо СК, свою проверку начала и прокуратура, уточняет издание «Все новости Новосибирской области». Будут оценены «действия руководства школы и органов системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об образовании, семейного законодательства».

Школа считается одним из лучших образовательных учреждений Новосибирска, в 2017 стала победителем всероссийского конкурса "100 лучших предприятий и организаций России" в номинации "Лучшая школа России". В школе восемь специализированных классов с углубленным изучением математики, а так же инженерно-технологические и инженерно-исследовательские классы.
110
#самоубийство

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