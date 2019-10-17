В России
31 минуту назад
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ
К этому приведет новый налог.
Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об «углеродном сборе». Свои возражения сенаторы направили руководителю аппарата правительства РФ Константину Чуйченко. Они считают, что новый платеж для предприятий за превышение квоты на выбросы парниковых газов может негативно сказаться на динамике роста экономики. А в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) опасаются, что он спровоцирует рост тарифов для населения и увеличение темпов инфляции. В правительстве планируют обсудить документ в ближайшие дни, пояснили «Известиям» в Минэкономразвития.
В июне глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог». По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы. Проект закона, разработанный Минэкономразвития, предлагает установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий — 150 тыс. тонн СО2-эквивалента. В случае превышения установленной квоты организации с 2025 года будут обязаны выплачивать "углеродный сбор". Предприятия должны будут самостоятельно проводить инвентаризацию и предоставлять властям отчет о выбросах парниковых газов, уточняет «Интерфакс».
Россия с превышением выполняет обязательства по Парижскому соглашению, заверили «Известия» в Минприроды. Снижение выбросов к 2017 году достигло 49% от уровня 1990-го, хотя целевой показатель — 25–30% к 2030 году. В этом отношении Россия — мировой лидер, пояснили в пресс-службе ведомства.
В июне глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог». По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы. Проект закона, разработанный Минэкономразвития, предлагает установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий — 150 тыс. тонн СО2-эквивалента. В случае превышения установленной квоты организации с 2025 года будут обязаны выплачивать "углеродный сбор". Предприятия должны будут самостоятельно проводить инвентаризацию и предоставлять властям отчет о выбросах парниковых газов, уточняет «Интерфакс».
Россия с превышением выполняет обязательства по Парижскому соглашению, заверили «Известия» в Минприроды. Снижение выбросов к 2017 году достигло 49% от уровня 1990-го, хотя целевой показатель — 25–30% к 2030 году. В этом отношении Россия — мировой лидер, пояснили в пресс-службе ведомства.
Иосиф
данковчанин
Фрэнк Гудвин