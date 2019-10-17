В России

44 минуты назад

Долги с дачников будут взыскивать по новой системе

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#долг #дачники
Долги с дачников будут взыскивать по новой системе

Значительно упрощён механизм взыскания.

В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета". Если раньше выбивать долги по взносам в садоводческие товарищества председателю и правлению приходилось годами, то с октября на это потребуется около месяца.

Заявитель, получив документ - судебный приказ - на руки, направит его в банк, после чего деньги спишут со счета или карты должника, уточняют РИА Новости. Как отметил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, злостным неплательщиком является каждый десятый садовод, у многих из них сумма долга превышает 50 тысяч рублей. Остальные стараются оплатить все взносы вовремя, в том числе, чтобы получить небольшую скидку. В среднем годовой взнос составляет 12–14 тысяч рублей.
137
#долг #дачники

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