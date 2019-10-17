В России
44 минуты назад
Долги с дачников будут взыскивать по новой системе
Значительно упрощён механизм взыскания.
В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета". Если раньше выбивать долги по взносам в садоводческие товарищества председателю и правлению приходилось годами, то с октября на это потребуется около месяца.
Заявитель, получив документ - судебный приказ - на руки, направит его в банк, после чего деньги спишут со счета или карты должника, уточняют РИА Новости. Как отметил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, злостным неплательщиком является каждый десятый садовод, у многих из них сумма долга превышает 50 тысяч рублей. Остальные стараются оплатить все взносы вовремя, в том числе, чтобы получить небольшую скидку. В среднем годовой взнос составляет 12–14 тысяч рублей.
Заявитель, получив документ - судебный приказ - на руки, направит его в банк, после чего деньги спишут со счета или карты должника, уточняют РИА Новости. Как отметил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, злостным неплательщиком является каждый десятый садовод, у многих из них сумма долга превышает 50 тысяч рублей. Остальные стараются оплатить все взносы вовремя, в том числе, чтобы получить небольшую скидку. В среднем годовой взнос составляет 12–14 тысяч рублей.