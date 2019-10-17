Энергетическое производство НЛМК отметило свое 80-летие

Самообеспеченность комбината энергоресурсами составляет 64%





Лучших работников энергетического производства НЛМК отметили корпоративными наградами в честь 80-летия этого подразделения. Сегодня в семи цехах энергопроизводства трудится около 2 тысяч человек.



Объекты энергетики стали одними из первых на стройплощадке Новолипецкого металлургического завода. В октябре 1939 года для оперативного руководства энергетическими цехами на предприятии был образован отдел главного энергетика.



За последние 20 лет на НЛМК построили более 30 объектов энергетического хозяйства. В 2011 году введена в строй утилизационная ТЭЦ, мощностью 150 МВт, которая использует для генерации электроэнергии образующийся в процессе выплавки чугуна доменный газ. В 2015-2017 годах для экологически чистой выработки электроэнергии введены в строй объекты «зеленой энергетики» - газовые утилизационные бескомпрессорные турбины, работающие за счет избыточного давления доменного газа. В прошлом году введен в строй новый турбогенератор №5 мощностью 60 МВт. Его работа снизила затраты предприятия на закупку энергоресурсов на 3%. В настоящее время самообеспеченность Липецкой площадки энергоресурсами выросла до 64%.



Компания планирует и дальше внедрять объекты «зеленой» энергетики и развивать собственную генерацию с использованием вторичных энергоресурсов. К 2022 году на комбинате будет построена новая электростанция для утилизации доменного и конвертерного газов, причем конвертерный газ впервые в России будет использоваться для производства тепла и выработки электроэнергии. Реализация проекта позволит полностью обеспечить Липецкую площадку собственной электроэнергией.



За 80 лет работы в энергетическом производстве НЛМК внедрили различные технологические усовершенствования, позволившие существенно повысить его эффективность. Внедрение новых энергосберегающих технологий и современного энергоэффективного оборудования в ближайшее время позволит снизить удельное потребление энергии на тонну стали до 5,2 Гкал/т и максимально приблизиться к мировому уровню лучших доступных технологий.



В честь юбилея сотрудников и ветеранов энергетического производства поздравили руководители комбината и профсоюзного комитета, для них организовали концертную программу с участием липецких исполнителей.

