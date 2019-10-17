Общество
48 минут назад
Елецкие охотники всю ночь сторожили «волка»
За опасного хищника горожане приняли бродячую собаку.
Специалисты охотничьего общества выяснили, что ельчане приняли за волка бродячую собаку. Охотники дежурили даже ночью, чтобы выяснить, что за зверь перепугал ельчан в начале недели. Напомним, в соцсетях был пост-предупреждение о том, что на окраине Ельца, между питомником и деревней Казинка, заметили волка.
- Да, действительно эту бродячую собаку, особенно в сумерки, очень легко спутать с волком. Собака очень похожа на хищника, но охотники легко отличили ее от волка по хвосту - он колечком. Таких у волков не бывает, - сообщил GOROD48 начальник елецкой городской станции по борьбе с болезнями животных Владимир Стебенев.
Сейчас бродяжка прячется по заколкам, ее замечали в поселке Солидарность. Охотники отправят заявку на отлов собаки.
- Да, действительно эту бродячую собаку, особенно в сумерки, очень легко спутать с волком. Собака очень похожа на хищника, но охотники легко отличили ее от волка по хвосту - он колечком. Таких у волков не бывает, - сообщил GOROD48 начальник елецкой городской станции по борьбе с болезнями животных Владимир Стебенев.
Сейчас бродяжка прячется по заколкам, ее замечали в поселке Солидарность. Охотники отправят заявку на отлов собаки.
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