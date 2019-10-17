Общество

48 минут назад

Елецкие охотники всю ночь сторожили «волка»

6 918
#волк
Елецкие охотники всю ночь сторожили «волка»

За опасного хищника горожане приняли бродячую собаку.

Специалисты охотничьего общества выяснили, что ельчане приняли за волка бродячую собаку. Охотники дежурили даже ночью, чтобы выяснить, что за зверь перепугал ельчан в начале недели. Напомним, в соцсетях был пост-предупреждение о том, что на окраине Ельца, между питомником и деревней Казинка, заметили волка.

- Да, действительно эту бродячую собаку, особенно в сумерки, очень легко спутать с волком. Собака очень похожа на хищника, но охотники легко отличили ее от волка по хвосту  - он колечком. Таких у волков не бывает, - сообщил GOROD48 начальник елецкой городской станции по борьбе с болезнями животных Владимир Стебенев.

Сейчас бродяжка прячется по заколкам, ее замечали в поселке Солидарность. Охотники отправят заявку на отлов собаки.
6 918
#волк

Комментарии (6)

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Animal planet.

5 минут назад
Она вам что плохого сделала? Не боитесь кармы мрази? Охотники куевы,блэт. Вот уроды.
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Инопланетянин

7 минут назад
У собаки надо расписку взять,что он согласен отловится
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Роберт

18 минут назад
Отлов собаки, означает смерть животного и не более, жалко, они выживают.
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Фольклёр

23 минуты назад
Дай Бог нашему теляти волка поймати.
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Придурки

31 минуту назад
Обожрутся в хлам и волков с чупакабрами видяд. Зачем собаку отлавливать? Кому она помешала? Это что, стая озлобленных собак?Охотники дежурили даже ночью? Да лишь бы дома с женойне сидеть, а под кустом побухать.
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Я

42 минуты назад
По каким заколкам прячется собачка? По шпилькам или по невидимкам?
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