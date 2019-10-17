Общество

сегодня, 09:05

В новом доме культуры нашли 40 дефектов

15 880
#строительство #тендер
В новом доме культуры нашли 40 дефектов

Сельской администрации пришлось добиваться гарантийного ремонта в суде.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск администрации Большеполянского сельсовета Тербунского района. Чиновники через суд обязали подрядчика устранить перечень недоделок в построенном доме культуры.

Новое здание построили в селе Большая Поляна в конце 2017 года. Подрядчиком государственного заказа на 13,1 млн рублей выступила компания ООО «Стимул групп». Гарантия на строительные работы по возведению здания сельского дома культуры составляет 5 лет. Недоработки строителей нашли во время ревизии в январе 2019 года. В перечне претензий 40 пунктов. В доме культуры нет лестницы на чердак, неисправны светильники, отколота плитка, неисправна арматура в топочной, нет части водостока, отклеились наличники, деформирован потолок. 22 января строителям направили претензию с требованием устранить огрехи, но компания оставила письмо без внимания. Тогда чиновникам пришлось обращаться в суд.

Арбитражный суд обязал подрядчика в течение 30 дней устранить все дефекты.
15 880
#строительство #тендер

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

культурист

21 минуту назад
что-то наш милый министр культуры совсем не жалует своих земляков. тоже денежку зарабатывает, некогда им
ответить

гость

33 минуты назад
дк разные , страна одна и болезни одни !!!
ответить

гость

34 минуты назад
пипец, https://gorod48.ru/news/1882195/
ответить

пипец

38 минут назад
гость, вообще не в себе? Тут пишут о чем? Читать умеешь и воспринимать информацию? Большеполянский сельсовет, Большая Поляна, Тербунский район. Какой Добровский и Добринский районы, какое Дубовое? Это разные ДК!
ответить

Я

44 минуты назад
А почему недоработки не нашли еще при приеме новостройки в 2017м , чего два года ждали?
ответить

БОСТОН ДИНАМИКС аплодирует СТОЯ

47 минут назад
КОМИТЕТУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ответить

гость

48 минут назад
Дубу, https://gorod48.ru/news/1882195/ жит 12.09.2019 10:37 Аффтар, добро пожаловать в элиту липецкой журналистики - ты тоже путаешь Добровский и Добринский районы!
ответить

Дубу

51 минуту назад
это что , ЭПИДЕМИЯ ?, какое Дубовое? Ну хоть с читайте.
ответить

Как тебе такое , Илон МУСК ! ?

51 минуту назад
Тендер на выполнение работ по устройству ограждения кладбища . Заказчик / Организатор КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ответить

Где деньги, Зин?

53 минуты назад
Договор №3481500059217000001 от 23 мая 2017 Поставщик ООО "СТИМУЛ ГРУПП" Цена договора 12 614 116 р Дата подписания договора 23.05.2017 Срок исполнения c 25.05.2017 по 31.10.2017. Куда дели 500 тыс.р?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липецких чиновников будут лишать премии за сирот без жилья
#премия #жилье #сироты
3
Липецких чиновников будут лишать премии за сирот без жилья

10 минут назад

Общество
Елецкие охотники всю ночь сторожили «волка»
#волк
6
Елецкие охотники всю ночь сторожили «волка»

47 минут назад

Общество
В Липецкой области жителей-банкротов становится больше
#банкротство
24
В Липецкой области жителей-банкротов становится больше

вчера, 16:37

Общество
Родителей липецких школьников просят анонимно высказать свое мнение
#опрос #инклюзивное образование
43
Родителей липецких школьников просят анонимно высказать свое мнение

вчера, 15:06

Общество
В Липецкой области объявили охоту на ведьм
#экстрасенсы
147
В Липецкой области объявили охоту на ведьм

вчера, 15:03

Общество
Из-за теплой погоды в Липецке сохраняется пожароопасная ситуация
#пожар
Из-за теплой погоды в Липецке сохраняется пожароопасная ситуация

вчера, 11:47

Общество