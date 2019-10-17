В новом доме культуры нашли 40 дефектов

Сельской администрации пришлось добиваться гарантийного ремонта в суде.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск администрации Большеполянского сельсовета Тербунского района. Чиновники через суд обязали подрядчика устранить перечень недоделок в построенном доме культуры.



Новое здание построили в селе Большая Поляна в конце 2017 года. Подрядчиком государственного заказа на 13,1 млн рублей выступила компания ООО «Стимул групп». Гарантия на строительные работы по возведению здания сельского дома культуры составляет 5 лет. Недоработки строителей нашли во время ревизии в январе 2019 года. В перечне претензий 40 пунктов. В доме культуры нет лестницы на чердак, неисправны светильники, отколота плитка, неисправна арматура в топочной, нет части водостока, отклеились наличники, деформирован потолок. 22 января строителям направили претензию с требованием устранить огрехи, но компания оставила письмо без внимания. Тогда чиновникам пришлось обращаться в суд.



Арбитражный суд обязал подрядчика в течение 30 дней устранить все дефекты.