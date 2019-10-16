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23 минуты назад
Липецкая вечЁрка: прожиточный минимум, вердикт «сокольскому мяснику» и охота на ведьм
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 16 октября.
Липчане сегодня очень активно обсуждали прожиточный минимум на третий квартал. В расчете на душу населения он составил 9 399 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум в III квартале составляет 10 174 рублей, для пенсионеров этот показатель определен в — 7 900 рублей, для детей - в 9 510 руб. Это меньше, чем раньше.
Не меньше откликов к сообщению «Вердикт присяжных по делу «сокольского мясника»: виновен!». Рустаму Эргашеву, обвиняемому в убийстве и расчленении супругов Мартыновых, не удалось доказать свою невиновность. Жители улицы Демьяна Бедного (район Сокола) супруги Мартыновы, Александр и Елена, пропали без вести 23 сентября прошлого года. Об их исчезновении в правоохранительные органы сообщили родственники. Под подозрение правоохранителей сразу же попал узбек Рустам Эргашев, недавно купивший дом на этой же улице, тем более, что он пропал тогда же, когда исчезли и Мартыновы. Обыск дома Эргашева по «горячим следам» в сентябре не принес никаких результатов. 5 октября сыщики зашли в дом узбека еще раз и сразу же почувствовали трупный запах.
Липчане жалуются на вибрацию дома от работы мельницы в пивном магазине. По словам хозяина бизнеса Антона Веселова, он готов на разумный диалог с жителями дома. Бизнесмен считает, что претензии жильцов преувеличены, и что дом 1987 года постройки потрескался ещё до появления в нем магазина по производству пивных ингредиентов. Уже на этой неделе в пивной магазин продут контролеры из Роспотребнадзора и департамента ЖКХ мэрии, которые измерят шум от работающей мельницы на разных режимах ее работы. Если он будет превышать ГОСТовские децибелы, то ее демонтируют. Свою проверку проведёт и Госжилинспекция.
Тем временем в Липецкой области объявили охоту на ведьм. Документальный фильм о шарлатанах-экстрасенсах и об опасности увлечения оккультными учениями продемонстрируют в Доме культуры Добринки. Его покажут в местном ДК 18 октября. 1,5-часовую картину об опасности увлечения паранормальными явлениями автор монтировал в течение четырех лет. По мнению автора, так называемые ведьмы, астрологи, каббалисты используют технологии обмана, культивируемые и в древности и в век IT-технологий.
Не меньше откликов к сообщению «Вердикт присяжных по делу «сокольского мясника»: виновен!». Рустаму Эргашеву, обвиняемому в убийстве и расчленении супругов Мартыновых, не удалось доказать свою невиновность. Жители улицы Демьяна Бедного (район Сокола) супруги Мартыновы, Александр и Елена, пропали без вести 23 сентября прошлого года. Об их исчезновении в правоохранительные органы сообщили родственники. Под подозрение правоохранителей сразу же попал узбек Рустам Эргашев, недавно купивший дом на этой же улице, тем более, что он пропал тогда же, когда исчезли и Мартыновы. Обыск дома Эргашева по «горячим следам» в сентябре не принес никаких результатов. 5 октября сыщики зашли в дом узбека еще раз и сразу же почувствовали трупный запах.
Липчане жалуются на вибрацию дома от работы мельницы в пивном магазине. По словам хозяина бизнеса Антона Веселова, он готов на разумный диалог с жителями дома. Бизнесмен считает, что претензии жильцов преувеличены, и что дом 1987 года постройки потрескался ещё до появления в нем магазина по производству пивных ингредиентов. Уже на этой неделе в пивной магазин продут контролеры из Роспотребнадзора и департамента ЖКХ мэрии, которые измерят шум от работающей мельницы на разных режимах ее работы. Если он будет превышать ГОСТовские децибелы, то ее демонтируют. Свою проверку проведёт и Госжилинспекция.
Тем временем в Липецкой области объявили охоту на ведьм. Документальный фильм о шарлатанах-экстрасенсах и об опасности увлечения оккультными учениями продемонстрируют в Доме культуры Добринки. Его покажут в местном ДК 18 октября. 1,5-часовую картину об опасности увлечения паранормальными явлениями автор монтировал в течение четырех лет. По мнению автора, так называемые ведьмы, астрологи, каббалисты используют технологии обмана, культивируемые и в древности и в век IT-технологий.
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