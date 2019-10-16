25 минут назад
В Липецкой области снова по-сентябрьски тепло
В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления осадки будут маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов тепла, что на 5-8 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов тепла, днем она составит от 15 до 17 градусов тепла.
День 17 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе был +21 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 9 градусов мороза.