Погода в Липецке

25 минут назад

В Липецкой области снова по-сентябрьски тепло

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#потепление
В Липецкой области снова по-сентябрьски тепло

В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления осадки будут маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов тепла, что на 5-8 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, днем воздух прогреется до 14-19 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов тепла, днем она составит от 15 до 17 градусов тепла. 

День 17 октября стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе был +21 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 9 градусов мороза. 
216
#потепление

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