В России
сегодня, 14:29
Ипотеку под 0,1% считают реальной в России
Правительство готово поддерживать строительство в селах.
О возможном введении ипотечной ставки в 0,1% с начала будущего года сообщила журналистам заместитель российского министра сельского хозяйства Оксана Лут. Льготная ставки по ипотеке в 3% годовых предусмотрена для сельских жителей, уточняет REGNUM. По словам руководства Минсельхоза, цель создания льготной ипотеки – привлечь в сельскую местность жителей городов и способствовать обратной миграции в села. Ипотека будет выдаваться не только на приобретение готового жилья, но и на строительство новых домов, при этом, получатель кредита должен будет внести не менее 10% от общего размера предоставляемой суммы.
Как сообщает ТАСС, в разработке программы льготного ипотечного страхования приняли участие Россельхозбанк и Сбербанк, которые готовы выдавать льготные ипотечные кредиты для приобретения и строительства домов в сельской местности уже с 1 января 2020 года.
Предполагается, что программа, в отличие от дальневосточной льготной ипотеки, не будет ограничиваться по возрасту или географии, единственным условием для получения ипотеки станет размещение приобретаемого или возводимого жилья только в сельской местности.
В основном, ипотека рассчитывается на финансирование строительства индивидуального жилья, а не на приобретение квартир. Если программа получит популярность, то это позволит привлечь людей в села, а также окажет поддержку компаниям-строителям.
Как сообщает ТАСС, в разработке программы льготного ипотечного страхования приняли участие Россельхозбанк и Сбербанк, которые готовы выдавать льготные ипотечные кредиты для приобретения и строительства домов в сельской местности уже с 1 января 2020 года.
Предполагается, что программа, в отличие от дальневосточной льготной ипотеки, не будет ограничиваться по возрасту или географии, единственным условием для получения ипотеки станет размещение приобретаемого или возводимого жилья только в сельской местности.
В основном, ипотека рассчитывается на финансирование строительства индивидуального жилья, а не на приобретение квартир. Если программа получит популярность, то это позволит привлечь людей в села, а также окажет поддержку компаниям-строителям.