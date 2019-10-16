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Ипотеку под 0,1% считают реальной в России

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#ипотека #банк #жилье
Ипотеку под 0,1% считают реальной в России

Правительство готово поддерживать строительство в селах.

О возможном введении ипотечной ставки в 0,1% с начала будущего года сообщила журналистам заместитель российского министра сельского хозяйства Оксана Лут. Льготная ставки по ипотеке в 3% годовых предусмотрена для сельских жителей, уточняет REGNUM. По словам руководства Минсельхоза, цель создания льготной ипотеки – привлечь в сельскую местность жителей городов и способствовать обратной миграции в села. Ипотека будет выдаваться не только на приобретение готового жилья, но и на строительство новых домов, при этом, получатель кредита должен будет внести не менее 10% от общего размера предоставляемой суммы.

Как сообщает ТАСС, в разработке программы льготного ипотечного страхования приняли участие Россельхозбанк и Сбербанк, которые готовы выдавать льготные ипотечные кредиты для приобретения и строительства домов в сельской местности уже с 1 января 2020 года.

Предполагается, что программа, в отличие от дальневосточной льготной ипотеки, не будет ограничиваться по возрасту или географии, единственным условием для получения ипотеки станет размещение приобретаемого или возводимого жилья только в сельской местности.

В основном, ипотека рассчитывается на финансирование строительства индивидуального жилья, а не на приобретение квартир. Если программа получит популярность, то это позволит привлечь людей в села, а также окажет поддержку компаниям-строителям.
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#ипотека #банк #жилье

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