В России
сегодня, 11:53
В России предотвратили 39 терактов
Такие данные озвучил руководитель ФСБ.
Директор ФСБ Александр Бортников на международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи сообщил о предотвращении 39 терактов, готовившихся на территории России в 2019 году, пишет «Интерфакс». По данным Бортникова, сотрудники службы блокировали счета почти 5,5 тысячи человек, подозреваемых в террористической деятельности.
- В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности, - заявил Бортников.
По данным ФСБ, террористические группировки создают и развивают собственные киберподразделения. В связи с этим растет угроза использования террористами вредоносных программ для атак на объекты критической инфраструктуры ради провоцирования крупных аварий, отметил глава спецслужбы. Бортников также призвал объединить усилия спецслужб в работе по выявлению и блокированию в интернете материалов террористического и экстремистского характера и наладить для этого сотрудничество с ведущими технологическими компаниями.
- В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности, - заявил Бортников.
По данным ФСБ, террористические группировки создают и развивают собственные киберподразделения. В связи с этим растет угроза использования террористами вредоносных программ для атак на объекты критической инфраструктуры ради провоцирования крупных аварий, отметил глава спецслужбы. Бортников также призвал объединить усилия спецслужб в работе по выявлению и блокированию в интернете материалов террористического и экстремистского характера и наладить для этого сотрудничество с ведущими технологическими компаниями.