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Суд трижды освободил скорую помощь от ответственности за грубое нарушение ПДД

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#правила дорожного движения #скорая помощь

В Кемеровской области мариинская городская больница получила несколько постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения водителями "скорой", однако суд встал на сторону медиков и отменил решения правоохранителей.

Как сообщает VSE42.Ru, дорожная камера зафиксировала превышение служебным транспортом скоростного режима 5 и 28 июня, а также 1 июля 2019 года. Несмотря на то, что у автомобилей "скорой" были включены проблесковые маячки, автоматика сочла действия водителей правонарушениями, больницу оштрафовали трижды на 500 рублей.

Администрация больницы обратилась в суд, предоставив доказательства отсутствия вины водителей. Мариинский городской суд пришел к выводу, что пункт 3.1 правил дорожного движения позволяет водителям транспорта с включенными проблесковыми маячками синего цвета отступать от ПДД для получения преимущества над другими автомобилями при условии, что данные действия отвечают требованиям соблюдения безопасности.

Как уточнил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев, в ходе заседания было решено отменить постановления о привлечении больницы к ответственности, вынесенные должностными лицами Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений. Состава проступков, за которые медучреждение должно отвечать по КоАП РФ, выявлено не было
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#правила дорожного движения #скорая помощь

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