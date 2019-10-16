сегодня, 11:28
Эксперты оценили проект добровольного накопления пенсий
Эксперты Национального рейтингового агентства заявили, что новая пенсионная система, предполагающая добровольное накопление пенсий, заинтересует лишь 5-10% россиян. Специалисты выразили уверенность, что она может и вовсе не заработать.
Однако эксперты считают, что эта система добровольного накопления пенсий не привлечет жителей страны. Во-первых, из-за низкого уровня финансовой грамотности, во-вторых, из-за усталости от реформ в пенсионной сфере, ну, а в-третьих, людей настораживает маленькая доходность негосударственных пенсионных фондов.
При этом отмечается, что слияние двух систем в одну пока невозможно.