Эксперты оценили проект добровольного накопления пенсий

Эксперты Национального рейтингового агентства заявили, что новая пенсионная система, предполагающая добровольное накопление пенсий, заинтересует лишь 5-10% россиян. Специалисты выразили уверенность, что она может и вовсе не заработать.

К новому проекту, основные принципы и детали которого пока неизвестны, можно подключиться исключительно на добровольной основе, таким образом при отказе переводить свои накопления в новый продукт у граждан сохранится обязательная система пенсионных накоплений, сообщают«Известия».



Однако эксперты считают, что эта система добровольного накопления пенсий не привлечет жителей страны. Во-первых, из-за низкого уровня финансовой грамотности, во-вторых, из-за усталости от реформ в пенсионной сфере, ну, а в-третьих, людей настораживает маленькая доходность негосударственных пенсионных фондов.



При этом отмечается, что слияние двух систем в одну пока невозможно.



