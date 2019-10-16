НЛМК организует для сотрудников серию стрелковых турниров

Новолипецкий металлургический комбинат организует осеннюю серию турниров по стрелковым видам спорта, которые пройдут в Липецке с 18 октября по 1 ноября. В них сможет бесплатно принять участие любой сотрудник предприятия.

Как сообщает ПАО «НЛМК», 18 октября на стрелково-стендовом комплексе спортклуба «Липецкий металлург» (ул. Астраханская 1Б) пройдут состязания на Кубок НЛМК по спортинг-компакту в зачет Спартакиады-2019. На двух площадках каждый из участников должен будет поразить 30 мишеней.

25 октября пройдет юбилейный турнир, который посвящен 85-oй годовщине выплавки первого новолипецкого чугуна. Самых метких определят по сумме двух упражнений: в дисциплине «спортинг-компакт» на стрелково-стендовом комплексе и в стрельбе из пневматической винтовки из положения сидя за столом с 10 метров в пулевом тире.

1 ноября в пулевом тире спортклуба «Липецкий металлург» (ул. Адмирала Макарова 1 в) пройдут соревнования в зачет Спартакиады-2019 на Кубок НЛМК по стрелковому полиатлону. Участники посоревнуются в меткости в стрельбе с 10 метров: из пневматической винтовки из положения сидя за столом и стоя из пневматического пистолета.

К участию во всех соревнованиях допускаются команды цехов и подразделений из 3-х человек независимо от пола и возраста. Начало всех соревнований в 13.00. Заявки на участие принимаются не позднее двух дней до начала мероприятий по адресу: lm.48@mail.ru . Все участники стрелковых турниров смогут с 15 октября пройти предварительную пристрелку на стрельбище и в пулевом тире. Справки по телефону 43-15-84.

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