Любовь к шоколаду привела молодого липчанина за решетку

Грабителя отправили в исправительную колонию.

Советский районный суд Липецка вынес приговор 21-летнему парню, которого поймали на попытке ограбления магазина. Ранее житель Липецка уже был судим за воровство и грабежи.



Днем 11 мая 2019 года злоумышленник зашел в магазин «Магнит» на улице Космонавтов. Липчанин отправился к прилавку со сладостями, установленному возле кассы. Парень взял со стеллажа 29 плиток шоколада с карамелью, арахисом, вафлей и кокосом на общую сумму в 1 039 рублей. Сотрудники магазина попросили парня заплатить за товар, но тот отказался и бросился бежать. Сотрудникам «Магнита» удалось его догнать.



Суд с учетом прошлых непогашенных судимостей приговорил липчанина к 1 году и 2 месяцам заключения в колонии общего режима. Преступника взяли под стражу в зале суда.