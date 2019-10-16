Происшествия

сегодня, 10:12

Любовь к шоколаду привела молодого липчанина за решетку

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#грабеж #магазин
Любовь к шоколаду привела молодого липчанина за решетку

Грабителя отправили в исправительную колонию.

Советский районный суд Липецка вынес приговор 21-летнему парню, которого поймали на попытке ограбления магазина. Ранее житель Липецка уже был судим за воровство и грабежи.

Днем 11 мая 2019 года злоумышленник зашел в магазин «Магнит» на улице Космонавтов. Липчанин отправился к прилавку со сладостями, установленному возле кассы. Парень взял со стеллажа 29 плиток шоколада с карамелью, арахисом, вафлей и кокосом на общую сумму в 1 039 рублей. Сотрудники магазина попросили парня заплатить за товар, но тот отказался и бросился бежать. Сотрудникам «Магнита» удалось его догнать.

Суд с учетом прошлых непогашенных судимостей приговорил липчанина к 1 году и 2 месяцам заключения в колонии общего режима. Преступника взяли под стражу в зале суда.
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#грабеж #магазин

Комментарии (4)

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пенсионер

6 минут назад
Да, у нас суды( правильные.)
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ну

57 минут назад
будет ему циколадка с вафлей
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Вшп

сегодня, 10:27
Конечно вор рецедевист украл шоколадку и в тюрьму кто то ворует милионы дом орест вот такой наш спроведливый суд
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Судьям

сегодня, 10:18
Сажайте, Сажайте потом эти ребятишки подрастут и будут вас и ваших деток на ремни резать....
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