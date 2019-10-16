Происшествия

9 минут назад

Школу эвакуировали из-за 13-летнего ученика

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#перцовый баллончик #ЧП #школа
Школу эвакуировали из-за 13-летнего ученика

Подросток пронес в школу перцовый баллончик.

В ходе проверки ЧП в школе №1 села Измалково было установлено, что виновником эвакуации образовательного учреждения стал 13-летний ученик. Подросток смог пронести в школу перцовый баллончик.

- Сейчас выясняется, был ли у ребенка умысел и он специально распылил аэрозоль, или это произошло случайно, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - От этого будет зависеть то, как квалифицируют действия ребенка, и станет ли этот случай причиной для административного наказания.

Напомним, утром 11 октября в столовой школы села Измалково распылили перцовый баллончик. Весь персонал и учеников оперативно эвакуировали. Детей отвезли в районный ДК. Занятия были прекращены. Никто не пострадал. 
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#перцовый баллончик #ЧП #школа

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