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Екатеринбурженку, пропавшую после продажи авто, нашли мертвой

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Екатеринбурженку, пропавшую после продажи авто, нашли мертвой
В Екатеринбурге найдено тело 27-летней Ксении Каторгиной, которая несколько дней назад уехала продавать машину и пропала. Ее искали тысячи людей, до последнего надеясь на чудо. Однако его не произошло - девушку наши мертвой. Полиция уже задержала подозреваемых. По предварительным данным, они из Челябинской области, сообщает РИА Новости. Тело погибшей нашли в канализационном люке.

Каторгина перестала выходить на связь 10 октября. Родственники обратились в полицию. Вскоре выяснилось, что Ксения отправилась показывать потенциальным покупателям свою машину Audi Q5. Якобы ей позвонила беременная девушка и попросила подъехать на окраину города — в район Уралмаш. Волонтеры быстро организовали поиски. Большая группа прочесывала район, где мобильник пропавшей в последний раз находился в зоне доступа. На призыв откликнулись тысячи добровольцев. Спустя пару дней Ксению искал буквально весь Екатеринбург и даже жители соседних городов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В первую очередь сотрудники уголовного розыска . отрабатывали перекупщиков машин, работающих на авторынках.

Спустя пару дней автомобиль Ксении обнаружили у челябинских перекупщиков. В салоне были обнаружены замытые следы крови. Новый владелец сообщил, что к нему приехали двое мужчин и женщина, внешне очень похожая на Каторгину. Показали документы на авто, паспорт собственника и сразу после заключения сделки уехали.

Перекупщик на всякий случай снял продавцов на видео. Так у полиции появились примерные портреты подозреваемых. Вскоре было установлено, где они живут, а потом их задержали. Сейчас все трое находятся в Екатеринбурге, дают первые показания. В ближайшее время им изберут меру пресечения. Учитывая тяжесть содеянного и общественный резонанс, вероятнее всего, их заключат под стражу. Также задержанных проверят на причастность к другим подобным преступлениям, совершенным в разных регионах страны.
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