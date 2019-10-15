Известный макроэкономист Сергей Хестанов рассказал липецким бизнесменам о надвигающемся кризисе

Действительно ли Россия вместе с остальными странами подошла к порогу очередного экономического кризиса, насколько сильно он скажется на нашей жизни и как обезопасить свое дело в такой период? Эти вопросы стали предметом обсуждения за круглым столом липецких бизнесменов с известным экономистом, доцентом факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, автором ряда экономических теорий и методик Сергеем Хестановым и независимым экспертом по инвестициям и директором официального представительства АО «Открытие Брокер» (Липецк) Екатериной Ступиной.

10 октября на базе Липецкого РСПП прошел круглый стол на тему «Инвестиции в условиях торговых войн» с участием известного российского макроэкономиста Сергея Хестанова и эксперта по инвестициям Екатерины Ступиной. Встречу провела заместитель председателя правления - исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» Ольга Митрохина.«Со второй половины XIX века циклические кризисы происходят с периодичностью 7—12 лет, что касается последних трех, то мы сталкивались с ними в среднем раз в 11 лет — в 1986, 1997 и 2008 годах, - отметил, открывая работу круглого стола, Сергей Хестанов. - Если посмотреть на экономические процессы, которые мы наблюдаем и в мире, и в стране, по многим признакам очередной экономический кризис уже недалеко. Правда, точную дату его начала вам никто не назовет — он зависит еще и от политических решений правительств. Некоторые меры могут приблизить его наступление, другие — приостановить».По мнению экономиста, сегодня мы находимся в конце экономического цикла, предшествующего кризису: косвенными признаками являются низкие темпы экономического роста, падение реальных доходов населения, а в ВВП в последние годы заметную долю составляют масштабные государственные проекты.Он отметил, что Центробанк научился работать с инфляцией: у нас растут госрезервы, снижается внешний долг. И даже если России объявят самые жесткие санкции, страна переживет этот период без болезненных потерь год-два. Однако за жесткие методы сдерживания инфляции приходится платить свою цену: подобные меры не особо способствуют экономическому росту в долгосрочной перспективе. Так, лишь по официальным данным госбюджет на треть зависит от поступлений экспорта, если учесть предприятия, которые обслуживают экспортеров, то этот показатель вполне способен вырасти до 50 процентов. Проблема в том, что у нас сократились поступления от экспорта, которые сложным образом через бюджет распределяются по всему сообществу.Свои признаки близкого кризиса отмечаются сегодня и в США, и в Евросоюзе, и в Китае. Например, в Соединенных штатах удалось сократить безработицу, но торговый баланс остается отрицательным — зарубежных товаров здесь покупается больше, чем отправляется на экспорт. В Евросоюзе проблемой может оказаться нулевая ставка, которую установил местный Центробанк — в кризисный момент ее просто некуда будет снизить. Подвох Китая оказался в избыточных инвестициях: страна производит продукты, но низкая покупательская способность доходов не позволяет гражданам их приобретать. Практически повсеместно отмечается торможение роста экономики.Липецких предпринимателей интересовал прагматичный вопрос — куда инвестировать, чтобы пережить кризис и насколько серьезные потрясения он может вызвать?«К кризису, как ко временам года, относитесь спокойно. Вы же готовитесь к зиме, когда расходы на обогрев квартиры растут, нужно потратиться на одежду и обувь. А потом наступают весна и лето. С экономическим кризисом также — нужно правильно к нему относиться и не паниковать. Например, если вам удалось сделать накопления, их можно будет удачно вложить в недвижимость: как правило, рынок коммерческой недвижимости в это время замирает, цены снижаются. А вот вкладывать деньги в развитие необычных рискованных проектов не стоит — шанс прогореть именно в этот период выше, чем когда наступит стабильное развитие».О том, какие финансовые инструменты помогут не только сохранить средства, но и получить дополнительный доход для будущего инвестирования, рассказала Екатерина Ступина. Так, она пояснила, в чем разница акций и облигаций, как налоговое законодательство поощряет тех, кто использует еврооблигации Минфина для вложения своих средств и почему, если вы не хотите потерять деньги, не стоит их складывать в копилку и держать под подушкой — нынешняя инфляция через пару лет оставит от хорошего дохода лишь немного расходов «на булавки».«Как в этом разобраться и не попасть в ситуацию — банк обещает инвестиционную стратегию, при которой теоретически доход получится большим, а практически хорошо, если плюсом получится взять к первоначальным вложениям 0,5%-0,6% годовых — даже обычный депозит вернет больше средств? В чем тогда выгода таких инвестиционных стратегий?», - озвучила опасения предпринимателей Ольга Митрохина.Здесь необходимо изучить как именно будет работать тот или иной финансовый механизм, пояснил Сергей Хестанов. И, конечно, помнить — чем больший доход вам обещает реклама, тем больше рисков там заложено. Для кого-то выгодными окажутся акции и облигации, другой определит, что ему выгоднее использовать биржевые котировки.Однозначный вывод — если требуется увеличить доход для инвестиций, то финансовую грамотность нужно повышать, не надеясь исключительно на добрых брокеров или банкиров — подытожила после обсуждений Ольга Митрохина. «Будем повышать свою финансовую грамотность, чтобы пережить любой кризис без существенных потерь».