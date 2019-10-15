В России
сегодня, 10:53
Работающие родители могут лишиться детских пособий
1 236
В Минтруда считают, что граждане злоупотребляют правом их получения
Родителей, которые, находясь в декрете, решили подработать, могут оставить без социальных выплат. В Минтруде считают, что для таких родителей пособия могут превратиться в дополнительный и незаконный источник обогащения, сообщает РЕН ТВ.
В Министерстве труда РФ предложили изменить схему выплат пособий по уходу за ребенком до полутора лет. По мнению чиновников, получать пособие должен родитель, уделяющий малышу больше времени, чем работе.
Согласно подготовленному ведомством проекту поправок к законодательству претендовать на выплату пособия может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день. Таким образом, в министерстве решили бороться со злоупотреблениями правом на социальные выплаты.
В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается.
По данным Минтруда, некоторые родители работают на полную ставку, а за детьми следят бабушки и дедушки. В результате родители получают и зарплату, и пособие. И таких, по мнению Минтруда, стало слишком много.
Новый закон может ударить по тысячам родительских кошельков. Сейчас декретники с детьми до полутора лет ежемесячно получают по 40% от средней зарплаты. Однако из-за недоработок в законопроекте мать-одиночка, вынужденно подрабатывающая из-за низкого размера пособия, может вовсе его лишиться.
В Министерстве труда РФ предложили изменить схему выплат пособий по уходу за ребенком до полутора лет. По мнению чиновников, получать пособие должен родитель, уделяющий малышу больше времени, чем работе.
Согласно подготовленному ведомством проекту поправок к законодательству претендовать на выплату пособия может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день. Таким образом, в министерстве решили бороться со злоупотреблениями правом на социальные выплаты.
В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается.
По данным Минтруда, некоторые родители работают на полную ставку, а за детьми следят бабушки и дедушки. В результате родители получают и зарплату, и пособие. И таких, по мнению Минтруда, стало слишком много.
Новый закон может ударить по тысячам родительских кошельков. Сейчас декретники с детьми до полутора лет ежемесячно получают по 40% от средней зарплаты. Однако из-за недоработок в законопроекте мать-одиночка, вынужденно подрабатывающая из-за низкого размера пособия, может вовсе его лишиться.
1 236
Наталья