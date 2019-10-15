Арбитражный суд занялся делом толстолобиков

Расчистка заболоченного озера обернулась иском.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству с исковым заявлением к Управлению экологии и природных ресурсов Липецкой области, ООО «СпецКоммунВодпроект» и ООО «Мелиоводстрой. Росрыболовство просит суд обязать ответчиков возместить солидарно вред, причиненный биоресурсам и среде их обитания в рамках работ по проекту «Расчистка заболоченного участка озера Богородицкое Добровского района Липецкой области». Предварительное заседание по делу назначено на 12 ноября.



Как указано в исковом заявлении, «СпецКоммунВодпроект» провело работы по расчистке заболоченного участка водоема. Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству согласовало эту работу при условии выполнения ряда требований, в том числе - компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания. Вред водным биоресурсам планировалось возместить посредством их искусственного воспроизводства с последующим выпуском в водоемы молоди белого толстолобика в количестве 121 883 экземляров, уточняет пресс-служба Арбитражного суда Липецкой области.



В ответ на обращение Азово-Черноморского ТУ Росрыболовства о необходимости выполнения вышеуказанных мероприятий, Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области сообщило, что данные мероприятия уже проведены подрядной организацией ООО «Мелиоводстрой». По мнению истца, работы произведены с нарушением требований действующего законодательства, так как ООО «Мелиоводстрой» произвело работы по выпуску молоди толстолобика без включения их в план искусственного воспроизводства водных биоресурсов, без заключения с Азово-Черноморским ТУ Росрыболовства договора на выполнение работ, без участия ответственного уполномоченного представителя территориального управления Росрыболовства. Допущенные нарушения ставят под сомнение качество проведенных компенсационных работ и возможность их учета, в связи с чем истец обратился в суд.