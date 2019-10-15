Общество

53 минуты назад

Путевка в детский лагерь обойдется в 4 821 рубль

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#детский отдых #путевка #лагерь
Путевка в детский лагерь обойдется в 4 821 рубль

За эту сумму ребенок сможет отдохнуть неделю.

Управление потребительского рынка и ценовой политики утвердило среднюю стоимость путевок в детских оздоровительные лагеря на 2019-2020 учебный год. Недельный отдых в стационарном загородном оздоровительном лагере обойдется в 4 821 рубль. Приказ вступил в силу.

Путёвки для санаторно-курортного лечения предоставляются детям до 15 лет в детские санатории, расположенные на территории Липецкой области сроком от 14 до 21 дня один раз в год. Путевки для отдыха и оздоровления предоставляются детям до 15 лет один разом летом на 21 день, и второй раз в течение учебного года — на семь дней.

Весной 2019 года управление потребительского рынка установило стоимость на путевки с 21 днем пребывания. Летний отдых в лагере оценили в 14 464 рубля. Ранее ее стоимость составляла 13 834 рубля. Она была проиндексирована с учетом инфляции, на 4,55%.
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#детский отдых #путевка #лагерь

Комментарии (1)

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007

29 минут назад
Чейт она моя
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