Происшествия

7 минут назад

Женщину обокрали в магазине

117
#кража #магазин
Женщину обокрали в магазине

Ее сумочку украли из ящика для хранения.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор по делу о краже из магазина. Ранее судимый за нелегальный оборот наркотиков мужчина на этот раз попался на воровстве.

Преступление было совершено в сетевом магазине на улице Моршанская в Липецке. Злоумышленник зашел туда вечером. Его целью были не товары магазина, а то, что покупатели оставляют в ящиках для хранения. Преступнику повезло. Одна из покупательниц поставила в ячейку сумочку, закрыла дверцу и ушла. Злоумышленник взял ключ из соседней свободной ячейки, легко открыл им ящик, достал из него женскую сумку и скрылся с ней. Добычей липчанина стали футляр для очков, очки для зрения, солнцезащитные очки, сотовый телефон «Леново А 850 +», косметичка, две туши для ресниц, румяна, косметический карандаш, а также два пустых контейнера для еды. Владельца сумочки оценила ущерб в 4 755 рублей. Преступника вычислили по записям с камер наблюдения, все похищенное удалось вернуть.

Суд приговорил вора к 2,5 годам условного срока с испытательным сроком в два года.
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#кража #магазин

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