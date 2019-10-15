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Яркие эмоции и шикарные призы — в Липецке стартовал сезон вечеринок Ретро FM

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#Ретро FM
Яркие эмоции и шикарные призы — в Липецке стартовал сезон вечеринок Ретро FM

Несколько сотен поклонников музыки 80х, 90х и нулевых весело и ярко открыли сезон традиционных вечеринок Ретро FM.

Шумная и задорная дискотека состоялась в 11 октября в КРК «Мегаполис». Гостей  ждали не только любимые хиты, но и зажигательная программа с конкурсами и ценными призами.
А также аниматоры  в ярких костюмах в стиле диско: переливающихся комбинезонах-клеш, забавных очках и афро-париках. Артисты создавали неповторимую атмосферу прошлых лет, дарили всем неоновые браслеты и угощали жевательными резинками “Love is”. Открывали вечер музыканты кавер-группы Strawberry Fields. Весь зал «Мегаполиса» танцевал и подпевал любимым хитам. 

Ведущие вечеринок Ретро FM, Артём Антонов и Екатерина Ерыгина, подготовили  множество конкурсов, в том числе караоке-батл.
Больше всего зал болел за участников спортивного конкурса. Молодые люди на время крутили хулахуп. Весь зал активно поддерживал мужчин и аплодировал их ловкости и смелости. А вот девушки сразились в танцевальном баттле. Прелестные гостьи танцевали рок-н-ролл, ламбаду, макарену и медленный танец. Самую эффектную участницу выбирали по аплодисментам зрителей.   Каждый участник веселых соревнований получил подарок. Кроме того, на вечеринке разыграли главный приз от партнера вечера - магазина «Электрощит». Участниками розыгрыша стали все, кто заполнил при входе на вечеринку анкету и опустил ее в лототрон. Победитель розыгрыша получил электрокамин!

Это далеко не все сюрпризы от Ретро FM! Весь сезон, каждую пятницу и субботу, в КРК «Мегаполис» ждут всех поклонников хитов прошлых лет. Танцы, любимая музыка и прекрасное настроение!

Для лиц старше 16 лет (16+)
ООО «МЕГАЛАЙФ» 
Партнёр мероприятия — ИП Лыткин Александр Анатольевич

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#Ретро FM

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