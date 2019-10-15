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сегодня, 08:25

Вузы Москвы введут упрощенный прием для участников хакатонов

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#высшее образование
Московские вузы намерены упростить прием в магистратуру для победителей международных хакатонов — соревнований IT-разработчиков. Об этом «Известиям» рассказали в сообществе разработчиков, айтишников и предпринимателей Russian Hackers. 

Так, с 2020 года призеры хакатонов получат преимущество при поступлении на профильные магистерские программы Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского физико-технического института (МФТИ). 

«Нам интересен этот формат, потому что мы развиваем проектное обучение, работу в командах, и, конечно, мы хотели бы видеть абитуриентов магистратуры, которые уже имеют определенные навыки в этой области», — рассказала директор по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися ВШЭ Тамара Протасевич. 

Как отметил советник при ректорате МФТИ по технологическому предпринимательству Дмитрий Быкадоров, победители хакатонов смогут получить определенность в выборе своей учебной траектории, а вузы — отобрать лучших претендентов из числа желающих поступить. 
156
#высшее образование

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