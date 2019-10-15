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В России может появиться единая платежка по ЖКУ

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#коммунальные платежи

Правительство поддержит законопроект о введение единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки. 

Если нововведение будет принято, то россиянам станет проще оплачивать и рассчитывать все жилищно-коммунальные услуги, а кабмин легко сможет проследить рост тарифов, сообщают «Известия»

Проект был внесен еще в июне этого года депутатами во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым. По задумке, единая платежка снизит риски хищения средств управляющими компаниями и сделает расчеты более прозрачными. 

В самой бумаге должны будут появиться следующие строчки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора. Этот документ заменит несколько платежных бланков, которые на данный момент получают жители некоторых регионов страны. 

Также авторы законопроекта выступили за централизацию подсчетов в регионах. Таким образом они планируют создать единую систему выставления платежей вместо существующей схемы, когда квитанции за ЖКУ могут присылать жильцам УК, сами поставщики ресурсов, банки или так называемые специальные операторы расчетов. 
1 168
#коммунальные платежи

Комментарии (1)

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Человек

34 минуты назад
Очень хорошая идея
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