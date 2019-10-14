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Массовое отравление детей произошло в школе Нижнего Новгорода

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Массовое отравление детей произошло в школе Нижнего Новгорода

Из-за массовой заболеваемости острой кишечной инфекцией учебный процесс остановлен

Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в школе № 47 Нижнего Новгорода в связи с групповой заболеваемостью острой кишечной инфекцией, сообщает НИА со ссылкой на сообщение ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в пищеблоке нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в школе не проводили контроль за условиями хранения продуктов, на оборудовании не было маркировки, в производственных цехах отмечалось скопление мух.

Лабораторное обследование материалов от заболевших показало наличие ДНК шигеллы. Организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование детей и сотрудников пищеблока. Из-за вспышки острой кишечной инфекции учебный процесс приостановлен.
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