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В Петербурге сожгли Jaguar бывшего хоккеиста Гимбатова
Ущерб составил 1,4 миллиона рублей
В Петербурге сожгли иномарку бывшего хоккеиста «Северстали» Пахрудина Гимбатова, сообщает ТАСС.
Автомобиль Jaguar, принадлежащий спортсмену, вспыхнул 13 октября в 03:23 на Московском проспекте. В результате пожара машина имеет частичные повреждения, пострадавших нет. Размер материального ущерба составил 1,4 миллиона рублей.
На фасаде дома установлена камера видеонаблюдения, видеозапись изъята. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. С места происшествия изъят фрагмент пластика. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).
Гимбатов, согласно данным сайта Континентальной хоккейной лиги, выступал за череповецкую "Северсталь", а также за петербургский СКА и другие клубы.
Автомобиль Jaguar, принадлежащий спортсмену, вспыхнул 13 октября в 03:23 на Московском проспекте. В результате пожара машина имеет частичные повреждения, пострадавших нет. Размер материального ущерба составил 1,4 миллиона рублей.
На фасаде дома установлена камера видеонаблюдения, видеозапись изъята. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. С места происшествия изъят фрагмент пластика. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).
Гимбатов, согласно данным сайта Континентальной хоккейной лиги, выступал за череповецкую "Северсталь", а также за петербургский СКА и другие клубы.